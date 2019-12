Ravenna, ristorante Coccinella Bio di via Faentina dona il cibo fresco della giornata ai più bisognosi

Ieri pomeriggio, 17 dicembre, sulla pagina Facebook del ristorante/bar Coccinella Bio di via Faentina, 63 a Ravenna è apparso un post in cui il titolare del locale informa che “ogni sera, dopo le 19:30, lascerò il cibo fresco della giornata per chi ne ha bisogno: pizza, pane, brioches, ecc.” dentro sacchetti appesi alla serranda del ristorante. Il post ha già ricevuto tantissimi commenti positivi da utenti e clienti. “Gesto encomiabile”, scrive qualcuno, “orgogliosa di essere vostra cliente”, un’altra, “bellissima iniziativa, credo che ve la copierò”, “siete un esempio per tutti”, aggiungono degli utenti.