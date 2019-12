In Via Fiume 23, nel cuore della zona Gulli, è stata inaugurata La Casa Volante, un luogo nuovo dove i bambini del quartiere potranno trascorrere il proprio tempo libero, giocando e divertendosi assieme.

Il progetto è nato grazie alla signora Daniela, residente proprio in Via Fiume, che un giorno, affacciandosi al balcone di casa e osservando un’area sfitta, si è chiesta: perché un locale in disuso e un cortile abbandonato non possono diventare un luogo di aggregazione per i bambini del quartiere?

Daniela non ha perso tempo e si è attivata chiedendo l’autorizzazione ad Acer, coinvolgendo l’ Arci, e in poco tempo il civico 23 è diventato la Casa Volante.

“Organizzeremo tante attività dedicate ai bambini delle elementari, ma non vogliamo essere un doposcuola – spiega Francesco Montanari, uno dei giovani volontari di questo originale progetto-. Vorremmo che questo luogo diventasse un luogo d’unione per i bimbi del quartiere e ci piacerebbe che partecipassero anche i genitori”.

La Casa Volante non sarà un doposcuola ma un luogo di aggregazione per i bambini dai 6 ai 10 anni e per le loro famiglie, infatti tra le attività che i volontari sperano di sviluppare vi sono anche educazione civica, educazione ambientale ed economia domestica: ad esempio passeggiate ecologiche o piccoli corsi di cucito.

Foto 3 di 3





“Ci piacerebbe anche organizzare dei progetti contro lo spreco alimentare e il riciclo – prosegue Francesco, – e nell’area esterna, con l’arrivo della primavera, vorremmo dare vita ad un piccolo orto, utile sia per i bambini che per gli adulti. In questi primi mesi invernali non utilizzeremo l’area estera, ma appena possibile cercheremo di renderla accogliente anche con la realizzazione di un grande murales, un opera a più mani coinvolgendo i residenti”.

Il prossimo appuntamento è per sabato mattina, 21 dicembre dalle 10 alle 12. In programma, tempo permettendo, vi è una passeggiata ecologica, nelle vie del quartiere. In seguito la Casa Volante sarà aperta, il martedì e il venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18 ( ma il calendario è ancora in via di definizione n.d.r.). Gli incontri sono tutti gratuiti.

Il gruppo dei volontari de La Casa Volante è formato da 4 persone che si prenderanno cura dei piccoli ospiti, ma il progetto è aperto a tutti coloro che vorranno farsi avanti con idee creative.

“Vorremmo che La Casa Volante diventasse un luogo dove i bambini possano costruire delle relazioni sane, senza distinzione di colore della pelle o Paese di origine – conclude Francesco -. Abbiamo fatto un po’ di volantinaggio, anche in qualche scuola, ed ora speriamo che il passa parola ci aiuti a farci conoscere nel quartiere e che vengano tanti bambini!”



Nelle foto, tre volontari: Francesco Montanari, Daniela Orefice e Marta Ravaioli