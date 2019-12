Faenza inaugura i Giardini di Natale: Cervia c’è, con l’allestimento sulla “Rinascita” della pineta

Si è svolta a Faenza la cerimonia inaugurale dei “Giardini di Natale 2019 – Giardini in Volo” dove era presente per il comune di Cervia la Delegata al Verde Patrizia Petrucci che ha ricevuto dal sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, un riconoscimento insieme a tutti gli altri 18 partecipanti all’iniziativa.

Cervia ha partecipato all’edizione “Giardino in Volo” allestendo sotto il loggiato di Piazza del Popolo nel centro di Faenza, il proprio giardino sospeso all’interno delle campate, con decorazione alle colonne. L’allestimento dal titolo “RINASCITA” – un solo albero scelto dal Servizio Verde del Comune – rappresenta, dicono dal Comune di Cervia, “un po’ il simbolo della rivincita del mondo vegetale sulla forza del vento, che il 10 luglio 2019 in poco tempo ha sradicato oltre cinquemila pini e distrutto trenta ettari della secolare pineta di Cervia Milano Marittima. Il rosso è il colore che percorre l’idea progettuale: rosso come sofferenza, quello che solca in due il tronco, rosso come rivincita della natura sulla natura, rappresentata dalle chiome dei pini sospese in aria e dai piccoli animali che ancora popolano la nostra amata pineta”.

Hanno collaborato: Flavia Mazzoni, per progetto creativo, Elisa Brunetti per il progetto grafico, Manuela Guarnieri del Gruppo Fotografico Musa per la foto, Marion Beurarer per la realizzazione del giardino verticale e Paolo Omicini per la lavorazione del tronco.

E’ possibile votare il giardino preferito esprimendo il proprio voto mettendo un like alla foto del giardino sulla pagina Facebook “Faenza Giardini a Natale” VOTA IL TUO GIARDINO PREFERITO (Per Cervia è “Rinascita N.3”). Il termine ultimo per la votazione è l’1 gennaio 2020. La premiazione avverrà il 5 gennaio 2020 durante la Nott de Bisò in Piazza del Popolo, mentre i giardini sono visitabili fino al 7 gennaio 2020.