L’Amministrazione Comunale di Riolo Terme ha incontrato i neodiciottenni

L’Amministrazione Comunale di Riolo Terme ha incontrato ieri, mercoledì 18 dicembre 2019 presso la Sala Consiliare del Municipio i ragazzi e le ragazze che hanno raggiunto oppure stanno per raggiungere la maggiore età, residenti sul territorio di Riolo Terme. 61 sono i nuovi maggiorenni della classe 2001 e numerosi sono stati quelli che hanno accolto l’invito del Sindaco. Nel corso dell’iniziativa ai giovani presenti è stata donata una copia dell’ estratto della Costituzione della Repubblica Italiana con i primi 12 articoli al fine di divulgarne i principi e stimolare la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita cittadina in tutti i suoi aspetti. Proprio in quest’ottica, al fine di favorire le conoscenze dei giovani si è stabilito di invitare all’incontro anche alcune realtà del territorio, AVIS-AIDO – ADMO e il SER-T Faenza che hanno presentato le loro finalità e le attività che svolgono. In conclusione il gruppo Alpini sez. Riolo Terme ha offerto a tutti i partecipanti un delizioso rinfresco.