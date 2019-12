Ravenna. Natale e Capodanno al Mercato Coperto, tra tombola, giochi da tavolo, cenone e brindisi

Feste per tutti i gusti, al Mercato Coperto di Ravenna, che tra Natale e Capodanno offrirà, oltre a specialità enogastronomiche appuntamenti e incontri per tutta la famiglia. Si comincia lunedì 23 dicembre, quando dalle 10 alle 19 il Mercato di Piazza Andrea Costa farà spazio a libri-gioco, giochi di ruolo e da tavolo per grandi e piccoli.

In collaborazione con librerie.coop e DV Giochi, saranno a disposizione al primo piano tavoli, una istruttrice e la possibilità di sperimentare tante proposte per giocare e divertirsi insieme alla famiglia e agli amici.

Sempre lunedì, intorno alle 13, i giovani strumentisti allievi della Scuola Montanari dopo essersi esibiti in Piazza del Popolo si sposteranno nel grande edificio di Piazza Andrea Costa per eseguire alcuni brani natalizi.

Nel pomeriggio una piccola postazione trucca-bimbi assicurerà intrattenimento anche per i più piccoli.

Il 23 e poi il 30 dicembre, dalle 15 alle 17, Mercato Coperto e Molino Spadoni animeranno l’albero di Natale in Piazza del Popolo con l’esibizione del maestro due volte campione del mondo di pizza freestyle.

Per chi non vuol mettersi ai fornelli, sia il 25 giorno di Natale che il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, i ristoranti del Mercato propongono speciali menù per il pranzo festivo (info e prenotazioni via mail a info@mcravenna.it o 0544 244611).

Per trascorrere in compagnia il pomeriggio del 25 dicembre, inoltre, dalle 16,30 c’è al Mercato Coperto la classica tombola di Natale, con la possibilità di vincere salumi di mora, formaggi e altre prelibatezze.

Tutti coloro che sceglieranno il Mercato Coperto per il pranzo di Natale, di Santo Stefano o il Capodanno riceveranno un ingresso omaggio per la mostra “Tessere di mare” al Museo Classis di Ravenna.

CAPODANNO AL MERCATO

Per fine d’anno, il Mercato Coperto di Ravenna propone cenone gourmet, dj set e brindisi aperto a tutti sulle note eclettiche dei Musicanti di San Crispino, la marching band romagnola che prende il nome dal santo protettore dei calzolai, simbolo di una musica di strada, trascinante ed errante.

Il 31 dicembre il Mercato sarà riservato dalle 20.45 alle 23,30 al Cenone. A scaldare la serata sarà la musica del dj Gabriele Rambelli, voce di Radio Italia, RCB e Play Studio. Dopo le 23 saranno “in scena” sui due piani del Mercato iMusicanti di San Crispino: una dozzina di componenti tra ottoni, tamburi, percussioni e liuti che si esibiscono ballando e cantando in un repertorio che va dalla musica romagnola, al funky fino alla musica anni Sessanta, dalle melodie sudamericane alla tarantella, dal reggae allo ska.

Dalle 23,30 la serata continua ed il Mercato apre le porte a tutti per il brindisi di mezzanotte e proseguire con i festeggiamenti fino alle ore piccole.

Per gli ospiti del Cenone si inizia “Girovagando per il Mercato” con gli assaggi a buffet nei chioschi della gastronomia su tre filoni: sapori e profumi di mare, salumi e formaggi d’Italia, focacceria e sfiziosità. A seguire, piatti raffinati legati al mare ed alla terra, con molti ingredienti della tavola tradizionale romagnola: crema di zucca violina con capasanta arrostita e polvere di cipolla bruciata; cannelloni con ricotta di pecora, erbe di campo e fonduta di toma d’alpeggio con tartufo; mora arrostita con caponata di verdure, aglio nero e burrata d’Andria; mattonella di cioccolato Valhrona con scorzette di arancia candite, cioccolato e macaron con crema di pistacchio; frutta fresca e secca della tradizione. In accompagnamento, ottimi vini del territorio e non solo: dal “Romagna Sangiovese Riserva Torre di Ceparano 2015” della Fattoria Zerbina al “Mont Blanc 2018 (uvaggio di vitigni autoctoni valdostani)” Le Crètes e per il brindisi di mezzanotte, un Metodo Classico Cuvèe Az.Rebollini.

(euro 95 a persona con prenotazione obbligatoria, info e prenotazioni via mail a info@mcravenna.it o 0544 244611).

GLI ORARI DEL MERCATO DURANTE LE FESTE

Per chi vuole andare al Mercato Coperto per completare gli acquisti di Natale e del Cenone, il negozio Coop sarà aperto il 24 dicembre dalle 8 alle 19 e martedì 31 dicembre dalle 8 alle 18.

Resterà chiuso invece per Natale, Santo Stefano e il primo dell’anno; il 6 gennaio, giorno della Befana, sarà aperto normalmente.

Il primo gennaio saranno chiusi nel Mercato i chioschi pescheria, forno e macelleria, mentre dalle 12 riapriranno ristoranti e bar.