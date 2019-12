A Cotignola continuano gli incontri del laboratorio “Casa dolce casa”

Continuano alla Scuola arti e mestieri di Cotignola (via Cairoli 6) gli incontri del laboratorio “Casa dolce casa”: pomeriggi per le donne dove ritrovarsi ogni mese e condividere lo spazio della Scuola Arti e Mestieri.

Sabato 21 dicembre dalle 16 il secondo appuntamento del laboratorio per la realizzazione delle tipiche e tradizionali sporte per contenere la spesa, solitamente in paglia, pelle o di materiale plastico, con manici, a cura di Emiliana Zaccherini.

Gli incontri, a ingresso libero e gratuito, proseguiranno con cadenza mensile fino ad aprile e sono organizzati dall’associazione culturale Selvatica e dall’associazione culturale Primola Cotignola, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Cotignola.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp al numero 0545 908826, mentre per prenotarsi scrivere alla Scuola Arti e Mestieri postaselvatica@gmail.com .