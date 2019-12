A Lugo un momento di raccoglimento davanti alla panchina rossa per ricordare Elisa Bravi

Il Comune di Lugo e Demetra – Donne in aiuto ricordano Elisa Bravi con un momento di raccoglimento sabato 21 dicembre alle 15.30.

Chi vorrà potrà recarsi davanti alla panchina rossa, inaugurata recentemente per ricordare tutte le vittime di femminicidio, all’incrocio fra viale degli Orsini e via Ricci Curbastro, dove si potranno lasciare fiori e ricordi per la donna uccisa ieri a Glorie di Bagnacavallo.