A Ravenna continua l’attività di prevenzione contro la droga

I volontari “Mondo Libero dalla Droga” e l’associazione “Alessio Spitfire Lunardini” continuano uniti per la sensibilizzazione e informazione contro ogni tipo di sostanze stupefacenti. Oggi, sabato 21 dicembre, alle 13, i volontari erano all’uscita della scuola “Istituto Comprensivo Montanari”, Via Aquileia, 31 a Ravenna. Hanno incontrato i ragazzi più giovani, le loro mamme e papà, e distrubuito gli opuscoli “La Verità sulle Droghe” che descrivono ogni principale tipo di sostanze stupefacente e i suoi effetti a breve e lungo termine.

Questa la nota stampa diffusa dai volontari: “Il vero modo per essere felici è quello di aiutare gli altri. I nostri interventi mirano ad aiutare i giovani attraverso la semplice informazione; è importante far capire ai ragazzi che non serve nessuna droga per divertirsi. Il nostro motto è l’idea di L. Ron Hubbard: ‘L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione’. Vogliamo far capire, attraverso il materiale che distribuiamo, cosa causa l’uso di droghe e quali sono i danni sia a livello fisico che mentale.” I volontari informano che l’iniziativa continuerà in tutte le scuole di Ravenna e provincia, con lo scopo di raggiungere i ragazzi prima che lo facciano gli spacciatori.