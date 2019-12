Ravenna. In piazza del Popolo il Natale in casa burattini con

Sabato 21 dicembre i burattini di Massimiliano Venturi saranno protagonisti a Ravenna, in Piazza del Popolo, con uno spettacolo speciale dedicato all’arrivo del Natale.

Fagiolino, Sganapino e le altre maschere della tradizione sono al centro di questo atto unico ideato appositamente per il periodo delle festività. Un concentrato di risate e lazzi in cui i due squattrinati protagonisti verranno trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone sempre vincitori grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare e alle sonore bastonateche impartiranno ai propri avversari.

Uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diverso ad ogni rappresentazione ma sempre ricco di duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere rigorosamente a suon di bastonate, fino al gran finale con Babbo Natale.