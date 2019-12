Guardia medica potenziata a partire dalle festività natalizie

Servizi di Continuità assistenziale (Guardia Medica) potenziati a partire dalle festività natalizie, e anche a seguire nei fine settimana successivi di gennaio e febbraio per far fronte al picco influenzale.

Più nel dettaglio, già da questo fine settimana, nonché nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre (vigilia, Natale e Santo Stefano), di sabato 28 e domenica 29 dicembre, di martedì 31 dicembre e mercoledì primo gennaio (San Silvestro e Capodanno), di sabato 4 e domenica 5 gennaio e di lunedì 6 gennaio (Epifania), le sedi della Continuità assistenziale saranno potenziate come segue:

Sede di Ravenna (via Missiroli, 10) saranno aperti due ambulatori anziché un o, in orario dalle 8 alle 20; Sedi di Faenza e Lugo (via Golfieri, 9 a Faenza e viale Dante 10 a Lugo) gli ambulatori saranno aperti anche in orario mattutino (dalle ore 9 alle ore 13).

Nel medesimo periodo vari servizi subiranno invece modifiche nell’orario di erogazione:

Sede CMP di via Fiume Montone Abbandonato – Ravenna: nelle giornate del 24 e 31 dicembre (vigilia di Natale e Santo Stefano) la sede chiuderà alle ore 14;

Sede Sert di Lugo: nelle giornate del 24 e 31 dicembre (vigilia di Natale e Santo Stefano) la sede resterà chiusa al pomeriggio.