Alla ricerca di una nuova casa per Simba e Poldo, rimasti orfani

Simba, volpino di 15 anni (nato nel 2004) e Poldo, il suo buffo arruffato compagno di 8 anni (nato nel 2011) sono rimasti da soli per la scomparsa della loro padrona. “Nonostante venga loro assicurato cibo ed un riparo – affermano dall’associazione C.L.A.M.A. – è urgente trovare al più presto una nuova famiglia. Nonostante l’età, sono ancora entrambi giocosi, molto socievoli, si avvicinano curiosi anche agli estranei in attesa di coccole ed attenzioni. Poldo è sterilizzato e non apprezza molto i gatti, mentre Simba va d’accordo con ogni animale. Abituati in appartamento, adorano anche giocare nel giardinetto e godersi passeggiate al guinzaglio. L’ideale sarebbe non spezzare il legame che li unisce e trovare una bella adozione di coppia”.

Per maggiori informazioni sull’adozione, potete chiamare il 3398952135. L’adottante potrà usufruire per il più anziano Simba dei benefici previsti dal progetto “Adotta un nonno” dell’Associazione C.L.A.M.A.



Simba