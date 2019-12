Corsi gratis di beachtennis per bambini di famiglie in difficoltà economica a Cervia con l’associazione Playball

Quando le difficoltà economiche imperversano, si taglia il superfluo e in una famiglia, questo può significare rinunciare alle attività sportive dei figli. Ma lo sport fa bene, a tutti e ancor di più ai bambini e ai ragazzi in sviluppo, così il Coni si è inventato un programma, chiamato Sport di tutti, con il quale mette a disposizione dei fondi per cofinanziare l’attività sportiva dei più giovani, in collaborazione con le associazioni sportive che si rendono disponibili.

A Cervia una di queste è la Playball, circa 120 iscritti per un totale di 3 istruttori impegnati nei corsi, che ha aderito con entusiasmo al progetto lanciato per il primo anno dal Coni nazionale e apre le sue porte a bimbi dai 5 anni e ragazzi fino ai 18, per insegnar loro gratuitamente a giocare a beachtennis. Le iscrizioni scadono il 16 gennaio, quindi resta meno di un mese per segnalare i giovani interessati a partecipare al programma. Per candidarsi è possibile contattare direttamente la Playball a questo indirizzo mail: info@play-ball.it o alla sede dell’associazione in via Pinarella, 66 a Pinarella di Cervia, oppure telefonicamente al 327-2004368. Verrà poi formata una graduatoria degli iscritti che terrà conto sia del valore Isee dichiarato dalla famiglia che del numero di componenti del nucleo famigliare, privilegiando le famiglie più numerose.

L’associazione cervese è nata nel 2008 da un gruppo di giocatori e istruttori di beachtennis. Offre corsi di avviamento e perfezionamento nella disciplina sportiva più praticata sulle coste romagnole, d’estate sulle spiagge cervesi e d’inverno all’interno del Parco 5 Pini di Pinarella. Tra aprile e giugno organizza anche lezioni gratuite per i bambini delle elementari e medie, in collaborazione con le scuole.

Nell’ambito dei corsi gratuiti forniti grazie al progetto Sport di tutti, alla Playball i ragazzi potranno seguire veri e propri corsi di beachtennis o, nel caso dei bimbi più piccoli e inesperti, delle lezioni di avvicinamento a questo sport, nelle quali si utilizzerà la racchetta ma anche giochi e movimento sulla sabbia.

“In passato – spiega il vicepresidente Playball Emilio Tricoli – ci è capitato che alcuni partecipanti fossero costretti a lasciare l’attività sportiva per via delle spese e per questo ancor di più abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa del Coni e invitiamo chi è interessato a contattarci appena possibile, in modo da poter coinvolgere i ragazzi in questa interessante opportunità. Pensiamo di poter offrire attività sportiva gratuita fino a 20 bambini e ragazzi”.