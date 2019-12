Fusignano, premiati i vincitori della 17esima edizione del concorso “Addobbiamo il Natale”

Si è conclusa la 17esima edizione di “Addobbiamo il Natale”, il concorso promosso dalla Pro Loco di Fusignano con il patrocinio del Comune, che anche quest’anno ha riscosso un’entusiasta partecipazione. I concorrenti hanno abbellito interni ed esterni con decorazioni e presepi originali e suggestivi, partecipando a entrambe le categorie definite, “Presepi” e “Addobbi”.

Per la categoria Presepi vincono a pari merito: Dario Casamenti per il tradizionale borgo con natività, rallegrato dalla presenza di angioletti luminosi dedicati ai nipoti appena arrivati, in via Pisacane 29; Matteo Lanconelli per l’originale presepe realizzato su una scaletta a libro in via Costa 15; Vincenzo Argelli per la suggestiva natività dipinta sotto al gazebo del parco di via Garibaldi 1.

Per la categoria Addobbi sono tre i vincitori a pari merito: Elisabetta Rimini per gli eleganti e curati addobbi di via Cattaneo 6 che comprendo un piccolo villaggio natalizio; Cristina Campisi per i creativi e sfarzosi addobbi che ravvivano via Alighieri 19b; Parruchiera Armonia che ha abbellito la propria vetrina e il negozio di via Garibaldi 60A con festosi addobbi tutti creati artigianalmente; Eleonora Casini per la creatività con cui ha addobbato il giardino di via I Maggio 11 con luci, colori, oggetti e attrezzi antichi; Rosa Teresa Baldrati per il gusto e l’eleganza con cui ha illuminato il porticato di via Fiume di Sotto 3, comprendente un piccolo ma incantevole presepe. Una segnalazione particolare va a Sante Biagetti per il singolare balcone “Salentino” realizzato in via del Bosco 4A con anfore, piante e prodotti del sud Italia.

Il premio speciale “Renzo Marangoni e Renzo Balducci” va a Vittorio Baroni per il particolare presepio realizzato in via Tasselli 6 con gioco di luci ed effetti sonori.

Spazio poi alle segnalazioni fuori concorso, dedicate a presepi e addobbi che hanno colpito la giuria, pur essendo fuori concorso poiché non realizzati all’esterno. Le menzioni vanno a: Yari Bedeschi per il suo presepe realizzato con grande dedizione e cura nei più piccoli particolari; Nadia Medici per l’originalissima idea del presepe realizzato unicamente con frutta secca; Famiglia Biondi per il sontuoso albero di Natale con ai piedi un fiabesco e innevato presepe.