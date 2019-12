Proseguono le iniziativa nelle strutture Asp dei Comuni della Bassa Romagna con la Santa Messa, musica e tombolata

Proseguono in tutte le strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna le iniziativa organizzate in occasione delle festività. Pranzi di Natale si sono tenuti sabato 14 dicembre presso la casa residenza anziani Sassoli e la comunità alloggio di via Fermini a Lugo, sabato 21 alla F.lli Bedeschi di Bagnacavallo e domenica 22 dicembre presso il centro diurno Silvagni di Voltana e la casa residenza anziani Jus Pascendi di Conselice. La struttura di Conselice ospita inoltre una mostra di foto di Franco Ferretti che ritraggono gli anziani durante diversi laboratori, tra cui quelli d’arte tenuti da Filippo Giberto.

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, la mattina di Natale nelle diverse strutture verrà celebrata la Messa, in attesa poi dell’arrivo di Babbo Natale con i doni per gli anziani offerti dall’Asp. Inoltre alla Sassoli di Lugo giovedì 26 dicembre si terrà la tombola di Santo Stefano, mentre sabato 28 alla F.lli di Bedeschi gli alunni delle scuole faranno gli auguri agli ospiti. Ci saranno poi musica, balli, canti, giochi di prestigio e uno spettacolo di burattini.

Il 31 dicembre, infine, si dirà addio al 2019 con i brindisi di fine anno.