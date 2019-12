Serata di auguri del Lions Club Ravenna Dante Alighieri: ingresso di nuovi soci e premiazioni

La serata degli auguri del Lions Club Ravenna Dante Alighieri, Presidente Mariella Focaccia si è svolta venerdì 13 dicembre al Ristorante Marchesini ed è stata ricca di eventi caratterizzanti del Servire Lionistico: l’ ingresso di una nuova socia Madia Nardelli, il contributo alla Ass.ne Oncoematologia Pediatrica di Rimini, una borsa di studio ad un ragazzo meritevole e un riconoscimento al Socio Franco Saporetti (candidato 2° Vicegovernatore).

La cerimonia si è aperta con l’investitura della neo socia Madia Nardelli, referente di progetti innovativi presso la BCC, presentata dal Socio Marco Silvestrini, “che si inserisce perfettamente nella nostra grande famiglia – scrivono dai Lions – che segue già da tempo attraverso i Service del Club dimostrando una forte propensione al servizio.”

È stato inoltre donato da parte di L.C. Dante Alighieri, Round Table11 – Presidente Samir Bassoni e Ass.ne Salinbici -Presidente Sandro Cavalli, a Roberto Romagnoli Presidente di A.R.O.P un contributo di 1500 euro realizzati durante il Service “Sui pedali per la ricerca oncologica pediatrica” la biciclettata, alla quale hanno partecipato oltre 300 ciclisti nella pineta di Ravenna. Il Presidente Romagnoli ha rappresentato con un video l’attività dell’Associazione e lo stato di avanzamento dell’allestimento casa accanto all’Ospedale degli Infermi di Rimini che ospiterà i bimbi malati e le loro famiglie durante i lunghi periodi di trattamento farmacologico che li tengono lontani da casa. E stata assegnata una borsa di studio allo studente Francesco Valentini che ha intrapreso il percorso universitario in quanto ritenuto meritevole per i risultati conseguiti negli studi. È stato inoltre assegnato il riconoscimento al Socio Franco Saporetti per l’impegno profuso nello sviluppo associativo in occasione del Centenario Lions. Presenti alla cerimonia il Dirigente Scolastico Gianluca Dradi, la Mosaicista Annafietta, il Past Governatore Vincenzo Rivizzigno e il Presidente di Zona Mario Boccaccini che ha concluso la serata.