Magie natalizie e laboratori per bambini: ritornano le aperture straordinarie alla ludoteca di Faenza

L’Assessorato alle politiche educative e giovanili del Comune di Faenza ripropone, dal 27 dicembre al 4 gennaio, le aperture straordinarie della Ludoteca comunale (via Cantoni, 48 ) durante le vacanze natalizie col progetto “Magie Natalizie in Ludoteca”.

Il programma delle giornate è stato pensato e formulato insieme alle Educatrici del servizio, Rita Capirossi e Maria Rosa Sbarufatti, e ad enti già in collaborazione col Comune (Casa Bendandi con Paola Lagorio, Casa della Musica con Giordano Sangiorgi, Zerocento con educatrici e Miniaboyz con volontari promotori dei giochi di ruolo), che offriranno laboratori con particolare riferimento a due fasce d’età: la mattina, dalle ore 9 alle 12, è dedicata ai bambini dai 3 ai 7 anni; il pomeriggio dalle ore 15 alle 18, è invece rivolto a quelli più grandi, dagli 8 ai 13 anni.

L’Assessora alle politiche educative di Faenza spiega l’intenzione di offrire ai bambini e alle famiglie della città momenti ricreativi, educativi, ludici nel corso delle vacanze natalizie, sia per dare un sostegno in più alle famiglie che comunque lavorano nel periodo natalizio, sia per proporre attività alternative a televisione, tablet o cellulari che sempre più spesso purtroppo occupano il tempo libero sin dall’infanzia. La partecipazione è gratuita e aperta anche ai non tesserati. I bambini di età inferiore agli 8 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.