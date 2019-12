Martedì 31 dicembre a Ravenna la 53^ Marcia Nazionale per la Pace, organizzata dalla Diocesi

L’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia – Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia del Creato – organizza per martedì 31 dicembre a Ravenna la 53^ Marcia Nazionale per la Pace. Il tema di quest’anno è: La Pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica.

La marcia sarà presieduta dall’Arcivescovo di Ravenna S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni. Partenza alle ore 15.00 con ritrovo alla Casa Circondariale di Ravenna. Arrivo alle ore 17.00 circa a Santa Maria Maggiore.

“È un invito rivolto a tutti gli uomini e le donne di buona volontà che si impegnano per la giustizia e la pace” scrive la Diocesi nel volantino di convocazione.