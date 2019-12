Charles Tchienga, Il Terzo Mondo Onlus: “Buon anno nuovo di gioia a tutti i bambini e volontari”

In occasione delle festività di capodanno, il Presidente dell’associazione di volontariato Il Terzo Mondo Onlus, Charles Tchameni Tchienga augura in anticipo un Felice Anno 2020 a tutti i 100 bambini ed alle loro rispettive famiglie che hanno frequentato nell’anno 2019 lo sportello del progetto “Una carrozzina per due”, in via Grado 30, a Ravenna.

“Auguro uno speciale Felice Anno nuovo a tutti i volontari che si dedicano con amore e passione allo sportello “Una carrozzina per due” e a tutti i partecipanti del progetto “Chi parla due lingue vive due vite”, in via Andrea Sansovino 57, a Ravenna, esprimo con gioia e soddisfazione il medesimo augurio – aggiunge Charles Tchameni Tchienga – anche a tutti i collaboratori e benefattori che ogni giorno condividono assieme alla nostro onlus quello spirito solidale di cui i bambini hanno sempre bisogno per salvaguardare il loro sorriso e per sentirsi coccolati, amati e protetti. Che quest’anno 2020 che sta per iniziare sia per tutti un anno di Pace, di solidarietà e di condivisione conclude Charles”.