Sardine Faentine in Piazza della Libertà il 4 gennaio per dire che “Faenza non si Lega”

Le Sardine faentine sono pronte a scendere in piazza il 4 gennaio 2020. L’appuntamento è fissato per le ore 17.30 in piazza della Libertà, di fronte al Duomo.

“È arrivato il nostro momento! – dicono i portavoce faentini del movimento delle Sardine -. Facciamoci vedere e sentire! Vogliamo far trovare anche a Faenza un muro di sardine, in risposta a chi ha la presunzione di venire a liberarci – scrivono in una nota -. Sardine significa rispetto, identità, partecipazione, testimonianza, per questo si è scelto il pomeriggio del 4 gennaio per dire a voce forte che ci siamo e che per prima cosa abbiamo rispetto per la festa del 5, dei faentini che saranno alla Not de Bisó e dei tanti volontari che ne rendono possibile la realizzazione con il loro lavoro gratuito. Essere una sardina significa essere diverso da chi strumentalizza una festa di tutti per farne la propria passerella elettorale. Le sardine hanno un altro stile. Uno stile fondato sul rispetto, non sulla provocazione – proseguono -. Questo è solo l’ultimo dei milioni di motivi per gridare tutti insieme che Faenza non si Lega!

Le Sardine faentine hanno scelto di dare una dimostrazione di solidarietà: “Chiediamo a tutte le SARDINE FAENTINE di portare un pesce in scatola che raccoglieremo e doneremo alla Caritas di Faenza, la quale provvederà a distribuirlo ai più bisognosi”.

E poi lanciano un appello a tuta la cittadinanza: “Soprattutto, SIATECI! Con l’allegria e la gioia di scendere in una piazza meravigliosa per ricordare i valori VERI della nostra costituzione! Portate amici, bimbi, parenti! Le sardine, più sono e più fanno paura agli squali.”

“Confidiamo nel vostro aiuto, ma ne siamo certi, che anche in migliaia lasceremo una piazza pulitissima e senza alcun problema d’ordine, perché le sardine non sporcano il mare dove nuotano!! Lo rendono solo più vario e colorato! – concludono i portavoce delle Sardine faentine – Portate striscioni, sardine di cartone, e tutto quello che vi viene in mente per arricchire il nostro mare!”