Il 2020 è arrivato, e Ravenna lo ha accolto con la forza prorompente del Gospel: la rassegna Christmas Soul ha infatti portato in piazza del Popolo, per il grande concerto di Capodanno, gli Spirit of New Orleans, corale formata da alcuni dei migliori artisti della Louisiana. Con la piazza gremita nonostante il freddo pungente, è stato un concerto carico di energia che ha visto la partecipazione come ospite di Noreda Graves, una delle cantanti soul e gospel più apprezzate d’America, poi anche protagonista del concerto di Capodanno al Teatro Alighieri, dove, a parti invertite, sono stati invece i musicisti degli Spirit of New Orleans a fare da guest star per alcuni brani.

di 26 Galleria fotografica Capodanno 2019 a Ravenna