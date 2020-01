A Massa Lombarda nasce l’assessorato alla gentilezza

Il Comune di Massa Lombarda vara una nuova delega all’interno della sua giunta: la Gentilezza. Il nuovo incarico spetta all’assessore Elisa Fiori, che deteneva già le deleghe alla Cultura e alle Politiche giovanili.

“In una società in cui purtroppo si stanno diffondendo odio, rancore e intolleranza, ci è sembrato giusto fare un gesto simbolico, capace di dare un segnale forte – spiega il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. La gentilezza non è un comportamento da deboli, ma l’unico modo per rendere il nostro Paese un luogo migliore, in cui nessuno viene discriminato e lasciato indietro, ma accettato”.

“A uno sguardo superficiale può sembrare che sentimenti come la prepotenza possano portare a raggiungere risultati maggiori ma così non è – dichiara l’assessore Elisa Fiori -. Non vogliamo che la nostra società si trasformi in un luogo in cui prevale il più forte, il più furbo e questo può essere evitato solo praticando valori fondamentali come l’educazione e la gentilezza”.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Massa Lombarda risponde così alla proposta lanciata nei mesi scorsi dall’Associazione Cor et Amor e dal Movimento MezzoPieno, enti promotori della Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza. La Rete contribuisce alla diffusione della cultura della gentilezza e alla condivisione di pratiche per il miglioramento dei rapporti all’interno delle comunità.

L’assessorato alla Gentilezza promuove valori positivi come l’educazione, il rispetto verso il prossimo e l’altruismo verso chi è in difficoltà, favorisce il benessere e la crescita sociale, valorizza l’unità della comunità e propone progetti di cittadinanza attiva per il bene comune.