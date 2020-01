Cervia. Rinnovato il consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Sabato 7 dicembre 2019 si è svolta l’assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione di Cervia dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il successivo giovedì 12 dicembre il Consigliere neo eletto più anziano in grado ha convocato i rimanenti 8 consiglieri, che hanno riportato più preferenze, per eleggere il Presidente e il Vicepresidente dell’associazione.

Nella carica di Presidente è stato confermato il Maresciallo Giulio Lettieri. Il Brig. Capo Giovanni Di Menno di Bucchianico è il neo Vicepresidente. Il consigliere MMUPS Gaetano Mengoni è stato confermato come Segretario.

Completano il Consiglio Direttivo il Luogotenente Nicola D’Autilia, il Luogotenente Francesco Cammarata, il Brigadiere Capo Antonio Ferraioli , il Brig. Capo Domenico Stilo, l’App. Massimo Sangiorgi (neo consigliere), l’App. Costantino Pala, l’App. Claudio Bracci e L’App. Massimo Sangiorgi.

Fanno parte dei Revisori dei Conti il Brig. Capo Fiorino Valentini (confermato) e il Brig. Capo Giovanni Caradonna(neo incaricato).

La conclusione del 2019 porta anche a fare un consuntivo dell’attività svolta.

Il filo conduttore delle attività sociali del 2019 si è ispirata ai principi di difesa dei valori di legalità e delle regole, che sono alla base della nostra convivenza civile e democratica e ai valori di sostegno e solidarietà agli associati e alle loro famiglie.

Tra le attività svolte come associazione di volontariato, vi sono quelle portate avanti da 12 volontari attivi dell’associazione, con particolare riferimento ai servizi prestati per favorire una corretta entrata ed uscita degli alunni nei plessi scolastici. Le scuole primarie interessate sono la Giovanni Pascoli e la Martiri Fantini di Cervia e la Giuseppe Mazzini di Milano Marittima. “Sono servizi disciplinati dalla Convenzione per la pubblica incolumità che l’Associazione Carabinieri ha con l’Amministrazione Comunale di Cervia. I volontari sono riconoscibili con l’uniforme del volontariato – spiegano dall’ Associazione Nazionale Carabinieri – .Particolarmente importanti sono i servizi prestati dai volontari nella Porta Mare di Cervia, che collega il Centro storico a viale Roma, nella mattina della giornata di mercato del giovedì e durante tutte le sere della stagione estiva. Il servizio è particolarmente apprezzato, oltre che dai cervesi, anche dai turisti”.

“La Sezione di Cervia dell’Associazione Nazionale Carabinieri si è attivata per le iniziative sociali nel 2019, che hanno visto la partecipazione a raduni e momenti importanti della vita associativa nazionale, un’attività di assistenza e di collegamento con le famiglie dei militari dell’Arma in congedo e un rapporto di collaborazione con le istituzioni locali e con le altre rappresentanze territoriali di militari in congedo delle varie Armi. E’ stata inoltre prevista la partecipazione alle ricorrenze civili e militari e alle iniziative per la legalità. Hanno poi un certo successo i pranzi sociali organizzati dall’Associazione per i soci.Si tratta quindi di un ruolo molto positivo svolto per la comunità cervese” concludono dall’ Associazione Nazionale Carabinieri .