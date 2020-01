Roncalceci, rimandata la donazione del defibrillatore di Cuore e Territorio: conferma la festa della befana

Il consiglio direttivo di Cuore e Territorio, riunitosi lo scorso 28 dicembre, in seduta straordinaria, considerato l’inizio della campagna elettorale in Emilia Romagna, per rimarcare la propria natura apartitica e aconfessionale, ha deciso di rimandare la donazione del defibrillatore pubblico a Roncalceci (in programma per domani, sabato 4 gennaio, all’interno della manifestazione “La befana in Harley Davison”) al mese di febbraio, quando un punto di cardio-protezione sarà messo a disposizione di tutta la comunità.

L’appuntamento sempre per il 4 gennaio a Roncalceci però resta invariato. Al Circolo San Biagio, dalle ore 15.00, è atteso l’arrivo della Befana in Harley Davison ed affinché tutti i bimbi possano ricevere i loro regalini, gli organizzatori consigliano di confermare fin da ora la presenza al 333 8094060.

“L’arzilla vecchietta distribuirà dolcetti e giocattoli ai bimbi, quelli buoni e a quelli un po’ meno. Come comitato crediamo – affermano dal comitato cittadino di Roncanceci – che i bambini non debbano essere privati di un appuntamento così importante, atteso e ricco di magia. Lo spauracchio della campagna elettorale per le elezioni regionali non può cancellare questo evento nato per aggregare e creare un momento di festa per i bimbi e per la comunità di Roncalceci. Rispettiamo la decisione presa dall’Associazione Cuore e Territorio, anche se nell’arrivo della Befana non riusciamo a scorgere la ben più piccola connotazione o sfaccettatura politica. Restiamo così in attesa di conoscere la miglior data identificata per la consegna del defibrillatore donato da Harley Davidson Ravenna, HOG Ravenna Chapter Italy unitamente a Cuore e Territorio con la collaborazione di Ravenna24ore”.