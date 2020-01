A Ragone arriva la tradizionale Festa dell’Epifania

Il Comitato Cittadino di Ragone comunica che la sera di domenica 5 Gennaio, dalle ore 20,30, nei locali della ex-scuola elementare, in via Ragone Vecchio 13, si terrà la tradizionale Festa dell’Epifania, con doni per le bambine e i bambini, buffet per tutti, in compagnia dei giochi della magica Tatafata, aspettando l’arrivo della Befana.

Tutte le bambine e i bambini, di ogni età e provenienza, con genitori, nonne, nonni, zie e zii, amiche ed amici, sono invitati a partecipare.