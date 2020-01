La Befana arriva anche a Lido Adriano per distribuire dolci e caramelle a tutti i bambini

Lunedì 6 gennaio, alle ore 14.30, le Befane arrivano anche in piazza Vivaldi a Lido Adriano. Le allegre vecchiette distribuiranno dolci e caramelle a tutti i bambini. La Pro Loco offrirà panettone e cioccolata in tazza ai presenti. I bambini potranno cavalcare i cavalli della “Scuderia del Borgo” e saranno presenti anche artisti di strada per animare il pomeriggio.