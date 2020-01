A Marina di Ravenna “La befana vien dal mare” per portare le calze a tutti i bambini

Come di consuetudine, a Marina di Ravenna la Befana arriverà anche questo 6 Gennaio a bordo di una barca per donare una calza a tutti i bambini presenti: dalle ore 10, ritrovo al Bar Timone, dove verrà consegnato il buono per il ritiro della calza.

Sarà allestita una pesca e il ricavato servirà per mantenere viva questa divertente iniziativa. Alle ore 11, poi, la Befana arriverà dal mare. A seguire distribuzione calze e dolci all’interno del Mercato del Pesce. Per i più grandi Vin Brulè e Panettone.

Gli organizzatori dell’evento “ringraziano Cestha, Cooperativa La Romagnola, Bar Timone, Drago Marina Di Ravenna, Corporazione Piloti Del Porto Di Ravenna, Mazzotti Ivana Bar Tabacchi, Il Doppio Gusto Della Pescheria Nanni, Piada Al Porto X”.