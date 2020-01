Lunedì 6 gennaio in piazza a Bagnacavallo si fa festa con la Befana

Nel pomeriggio di domani, lunedì 6 gennaio, la Befana arriverà in piazza della Libertà a Bagnacavallo per partecipare alla grande festa organizzata dal Comune e dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri. Si inizierà alle 14.30 con i canti dei bambini della scuola d’infanzia diretti dall’associazione musicale Doremi, poi alle 15 arriverà la Befana che porterà a tutti i bambini la Mucca patrolina.

Alle 16 ci sarà spazio per il teatro dei burattini con Le farsette di Fagiolino e Sandrone. La piazza sarà poi animata dalla zampogna dei Cisalpipers, Babbo Natale e la Renna sui trampoli, la Fabbrica naturale dove ci si potrà divertire con giochi di legno e dell’ingegno e il Castello delle scope che ospiterà il laboratorio delle streghe. Come da tradizione verranno offerti vin brulé e gustose merende in collaborazione con la Pro Loco.

Le iniziative fanno parte del calendario Bagnacavallo d’inverno.

Informazioni e programma completo:

0545 280898

www.comune.bagnacavallo.ra.it

Fb: Comune Bagnacavallo