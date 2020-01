I nuovi laboratori creativi per bambini nelle biblioteche del Sistema Urbano di Ravenna

Nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Ravenna proseguono le attività per bambine, bambini e famiglie con laboratori creativi per tutti i gusti e le letture ad alta voce a cura dei volontari e delle volontarie “Nati per Leggere”. I laboratori creativi sono a cura dell’associazione “Fatabutega”, la prenotazione è consigliata. Per le letture l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

IL PROGRAMMA

Casa Vignuzzi – Ravenna

Via San Mama, 175

vignuzzi@classense.ra.it

-7 gennaio ore 16.30

Indovina che cosa succede di G. Muller Ed. Terre di Mezzo.

Chi sono i misteriosi personaggi di questa storia? Che cosa hanno fatto? Segui le loro tracce e lo scoprirai. Per fortuna molti indizi (in particolare i piccoli disegni all’inizio e alla fine del libro) ti potranno aiutare. Guarda bene: tocca a te immaginare la storia. Il laboratorio di manualità creativa coinvolgerà i bambini nel divertente riconoscimento delle tracce degli animali e nella loro riproduzione.

-9 gennaio ore 16.30

Cane nero di L. Pinfold Ed. Terre di Mezzo.

Conoscete la leggenda del terribile Cane nero? Pare basti un suo sguardo per scatenare gli eventi più funesti. Così, quando una mattina d’inverno si presenta fuori dalla casa dalla famiglia Hope, tutti scappano impauriti. Tranne la giovane Small, che saprà riportare la bestia alle giuste dimensioni. Il laboratorio di manualità creativa prevede la costruzione di “sacchettosi cagnoloni”.

-14 gennaio ore 16.30

Un’eccezionale nevicata di R. Curtis Ed. Gallucci.

L’ultima cosa che ti aspetteresti arrivando a scuola è di non trovare nessuno. Anzi, peggio, che gli unici presenti siate tu e il maestro più severo in assoluto. Ed è proprio ciò che capita a Danny dopo un’eccezionale nevicata. Ma ben presto quella che era cominciata come il giorno peggiore della sua vita diventa una giornata magica, la più memorabile di tutto l’anno.

Laboratorio di manualità creativa dedicato alla magica neve.



-16 gennaio ore 16.30

La rondine che voleva vedere l’inverno di P. Giordano Ed. Lapis.

Quando arriva la primavera, Marta è la prima rondine a sfrecciare sui ciliegi in fiore. D’estate il bosco si riempie di colori e di frutti maturi, ma prima che venga l’autunno le rondini devono rimettersi in viaggio, Marta no, ha deciso di restare. Vuole vedere com’è fatto l’inverno. Il laboratorio di manualità creativa prevede la costruzione di acrobatiche rondini.

Biblioteca Ada Ottolenghi – Marina di Ravenna

Piazzale Marinai d’Italia, 19

biblio.ottolenghi@classense.ra.it

– Sabato 11 e 25 gennaio ore 10.30

Letture sotto l’albero con i volontari e le volontarie di Nati per Leggere.

Biblioteca Fuori… Legge – Piangipane

Piazza XXII giugno, 9

biblio.piangipane@classense.ra.it

-3 gennaio ore 16.30

La Befana di P. Nencini Ed. Giunti Kids.

Un piccolo libro che racconta tutto, ma proprio tutto, sulla Befana: dove vive, cosa mangia, come si veste, come lavora, ecc. Una storia in rima, da leggere tutto d’un fiato, da attaccare poi all’albero o nascondere nella calza. Il laboratorio di manualità creativa coinvolgerà i bambini nella costruzione di artistiche Befane da appendere.

–Sabato 11 e 25 gennaio ore 10.30

Letture sotto l’albero con i volontari e le volontarie di Nati per Leggere.

Biblioteca Olindo Guerrini – Sant’Alberto

Via Olindo Guerrini, 60

biblio.salberto@classense.ra.it

– 3 gennaio ore 16.30

Le scarpe della Befana di A. Miliotti Ed. Interlinea le rane.

La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte: ascoltando questa filastrocca Daria ha sempre fatto attenzione alle scarpe e un anno decide di pensarci lei a comprare un paio di scarpe nuove per la cara vecchietta. Ma dove si vendono scarpe per una Befana? E chi l’aiuterà a trovarle? Il laboratorio di manualità creativa prevede la costruzione di buffe Befane-sportina.

-Sabato 11 e 25 gennaio ore 10.30

Letture sotto l’albero con i volontari e le volontarie di Nati per Leggere.

Biblioteca Celso Omicini – Castiglione Di Ravenna

Via Vittorio Veneto, 21

biblio.castiglione@classense.ra.it

– 4 gennaio ore 10.30

Aiuto! Si è arrabbiata la Befana di P. Ceccarelli Ed. Nuove Edizioni Romane.

La Befana proprio non ci sta! Si è stufata di arrivare sempre seconda a Babbo Natale…per lei è ora di ribellarsi! Una Befana che si infuria, strepita e strapazza tutto il personale dell’ospedale dove si tenta di curare la sua strana malattia. Sarà Babbo Natale in persona, rintracciato dall’altra parte del mondo, a renderle tutti gli onori che le spettano dandole in mano le redini della sua slitta. Il laboratorio di manualità creativa prevede la costruzione di Befane dalle calze a righe.

Biblioteca Manara Valgimigli – Santo Stefano

Via Cella, 488

biblio.valgimigli@classense.ra.it

-4 gennaio ore 16.30

Lotje e la Principessa delle Befane di L. Baeten Ed. AER.

Al calar delle tenebre le due baby-befane Lotje e Piccolina decidono che il tempo dei soliti giochi è finito. Bacchetta, libro magico, abracadabra e Lotje con un incantesimo fa apparire un tappeto volante pronto alla partenza. Piccolina sarà la Principessa delle Befane per una notte.

Il laboratorio di manualità creativa prevede la costruzione di spericolate Befane volanti.

Informazioni: www.classense.ra.it.