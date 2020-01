Cervia. MiMa Wonderland festeggia 25mila visitatori nel Villaggio di Babbo Natale

La prima edizione di MiMa Wonderland, l’evento-contenitore pensato per le famiglie, realizzato in collaborazione tra Comune di Cervia, Pro-Loco di Milano Marittima e CELS Group, chiude i battenti e fa il pieno di pubblico. Sono stati infatti 25mila i visitatori che sono entrati nel Villaggio di Babbo Natale, allestito in Rotonda I Maggio, per un ‘viaggio’ immersivo ed esperienziale alla scoperta del Babbo dalla barba bianca.

Bambini, accompagnati da famiglie, ma anche ragazzi e semplici appassionati della magia del Natale, hanno, evidentemente, accolto in maniera molto positiva la rinnovata offerta invernale di Milano Marittima, con piena soddisfazione anche di molti operatori commerciali del centro.

Particolarmente apprezzate anche le altre iniziative (che hanno visto passare diverse decine di migliaia di persone) che, nel periodo natalizio, hanno accompagnato il Villaggio di Babbo Natale, completando così la proposta turistica cittadina: dal Mercatino Gourmet alla pista di pattinaggio fino alle incredibili Luci da Favola, le installazioni luminose giganti che continueranno a far brillare Viale Gramsci e Viale Matteotti fino al prossimo 15 febbraio, prolungando ancora per oltre un mese l’incanto e la magia del Natale e delle feste.