Faenza. Delevia Marconi ha tagliato il traguardo del secolo di vita

Ha tagliato il traguardo del secolo di vita Delevia Marconi. L’evento è stato festeggiato ieri, martedì 7 gennaio, giorno del suo centesimo compleanno, nella propria abitazione di Granarolo Faentino insieme alla famiglia e al sindaco Giovanni Malpezzi.

Nata a Massa Lombarda, Delevia si trasferisce presto a Bologna per svolgere la professione di sarta. Tornata a Massa Lombarda dopo il matrimonio con Edoardo Biancoli dall’unione nasce la figlia Olgarosa. Rimasta vedova nel 1997, nel 2008 Delevia si trasferisce a Granarolo, frazione di residenza della figlia e del genero Franco Morelli, molto noto per la propria attività di elettricista e dove la famiglia gestisce lo storico negozio di elettrodomestici in piazza Manfredi. Delevia conta tre nipoti Chiara, Rita e Francesco ed è bisnonna di Matteo, Giulia, Tommaso e Alessandro.