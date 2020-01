Vescovo di Imola in visita alla sezione degli alpini di Riolo Terme

Monsignor Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola, ha dato seguito all’impegno assunto lo scorso 1° dicembre quando per la prima volta ha incontrato la comunità riolese. La promessa era stata quella di visitare, una volta allestiti, i presepi del borgo di Cuffiano. Giuliana Cavina, a nome di tutti i residenti, ringrazia pubblicamente il religioso. Anche gli alpini di Riolo Terme lo avevano invitato e così lo scorso 5 gennaio don Giovanni, come vuole essere chiamato, ha completato l’opera. Il vescovo è giunto alla locale sezione delle penne nere accompagnato da don Marino Perdisa, dal comandante della caserma carabinieri, dal sindaco Alfonso Nicolardi e dal presidente degli alpini Piero Pasini. Il responsabile della curia è stato accolto dai numerosi alpini e familiari con un caloroso applauso davanti al pilastrino della Madonna dell’Amicizia, realizzato dagli stessi alpini. Poi alla Baita è stata inaugurata “L’aquila” che monsignor Mosciatti ha benedetto. Durante un successivo momento conviviale, rispondendo alle domande e cantando tutti insieme, il vescovo ha voluto seguire l’esempio di Papa Francesco incontrando la gente della diocesi. Ha anche reso noto che durante la bella stagione ha conosciuto oltre 5000 ragazzi andando ai campi estivi per una chiesa che va incontro alle persone e ai giovani. “L’apertura verso gli altri costruisce ponti e non muri” è stato uno dei temi dell’incontro.