Trasporto pubblico. Tchienga (Terzo Mondo Onlus): “Giusti i rimborsi destinati ai residenti nel comune di Ravenna”

Il presidente Charles Tchameni Tchienga dell’associazione di volontariato Il Terzo Mondo Onlus accoglie con molto interesse e soddisfazione il rinnovo dei rimborsi destinati ai residenti nel comune di Ravenna che utilizzano il trasporto pubblico locale con uno o più abbonamenti annuali. La quota di rimborso spettante è del 50 % del costo sostenuto(escluse spese di emissione del titolo di viaggio).

“Economicamente parlando è senza dubbio una boccata d’aria per tante famiglie ravennati” dichiara il presidente Charles Tchameni Tchienga dell’associazione di volontariato Il Terzo Mondo Onlus aggiungendo: “Ma in virtù della soglia di povertà in aumento anche nel nostro territorio, penso che sarebbe opportuno in futuro per il Comune di Ravenna trovare un modo per estendere questi rimborsi anche alle persone e famiglie che riescono solo ad acquistare gli abbonamenti mensili”.

“Poiché in questo momento difficile non tutti sono in grado di sostenere il costo di un abbonamento annuale – continua Tchienga – andrebbero presi in considerazione anche i residenti titolari di abbonamenti mensili, altrimenti sarebbe un errore di valutazione da correggere in futuro, almeno per ciò che riguarda il nostro territorio”. “Non ci sono residenti di serie A e quelli di serie B quando si tratta della ridistribuzione delle risorse” conclude Charles Tchameni Tchienga.