Un volume sulla vita e la persona del Cardinal Pio Laghi a 11 anni dalla morte presentato a Faenza

Ricorre in questi giorni l’anniversario della morte del card. Pio Laghi (Castiglione di Forlì, 21 maggio 1922 – Roma, 10 gennaio 2009) che è stato sacerdote della diocesi di Faenza e Modigliana, alunno dell’istituto Salesiano e sepolto nella Cattedrale manfreda.

Monsignor Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana, in vista di questo appuntamento ha curato una pubblicazione che viene presentata alla città di Faenza sabato 11 gennaio alle ore 16 alla Sala San Carlo in piazza XI Febbraio. Un volume agile, ricco di diverse testimonianze di giornalisti, studiosi e religiosi che hanno conosciuto il Cardinale e che ne ricostruiscono la personalità, il percorso di vita, aiutando anche a conoscere e comprenderne la fasi più complesse, o apparse tali.

I lavori si aprono con lo stralcio di un’intervista curata dal giornalista e docente universitario Piero Schiavazzi. Seguiranno gli interventi del Nunzio Apostolico in Italia S.E. mons. Emil Paul Tscherrig (austriaco, Nunzio in Argentina dal 2012 al 2017) e del prof. mons. Maurizio Tagliaferri, faentino e relatore alla Congregazione delle Cause dei Santi. Mons. Mario Toso concluderà i lavori.

Infine, alle 18, in Cattedrale, sarà celebrata la Messa presieduta dal Nunzio, in suffragio del card. Pio Laghi. Modera i lavori Giulio Donati, direttore del settimanale diocesano Il Piccolo.