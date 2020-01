Unione della Romagna Faentina, contributi a sostegno all’affitto. E possibile fare domanda fino al 28 febbraio

L’Unione della Romagna Faentina ha pubblicato in questi giorni un bando per l’assegnazione dei contributi a sostegno all’affitto, derivanti dall’apposito fondo regionale. Possono accedere ai contributi tutti i residenti in un Comune del Distretto socio-sanitario di Faenza – Unione della Romagna Faentina – Faenza, Castel Bolognese, Brisighella, Casola Valsenio, Solarolo, Riolo Terme – titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato(con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) o assegnatari di un alloggio comunale.

Altro requisito indispensabile è l’attestazione di un ISEE del nucleo famigliare compreso tra un valore minimo di € 3.000,00 e massimo di € 17.154,00. Il contributo erogato sarà pari ad una somma fissa corrispondente a tre mensilità d’affitto fino ad un massimo di € 2.100,00 e assegnato sulla base della graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Le domande, complete in ogni loro parte, dovranno essere presentate a partire dal giorno 9 gennaio 2020 con scadenza il giorno 28 febbraio 2020 con consegna diretta agli Uffici Casa dei Comuni dell’Unione da parte del richiedente, oppure tramite invio per posta raccomandata RR, fax o per via telematica all’indirizzo di p.e.c.: pec@cert.romagnafaentina.it.

Il bando, la modulistica e gli orari degli Uffici Casa sono consultabili e scaricabili dai siti web dell’Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza.