Unione. Pubblicato il bando del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione

È online il Bando pubblico per l’assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione che prevede un contributo pari ad una somma fissa di 3 mensilità per un massimo di € 2.100,00. L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Le domande andranno presentate sull’apposita modulistica reperibile presso il Servizio Casa e Politiche abitative dell’Unione in C.so Garibaldi, 62 (Tel 0545/38509, 38338, 38459), nelle sedi decentrate in ciascun Comune, negli URP e nelle sedi sindacali. Potrà essere consegnata agli uffici sopraindicati o alle sedi sindacali nei giorni di ricevimento con le seguenti modalità: a mano, mediante presentazione di un documento di identità valido e apposizione della firma davanti al funzionario ricevente, oppure consegnata da una persona diversa dall’intestatario già sottoscritta e con allegata la fotocopia di un documento di identità valido dell’intestatario stesso. Potrà infine essere inviata al Comune tramite il servizio postale, già sottoscritta e con allegata la fotocopia di un documento di identità valido dell’intestatario.

In caso di invio tramite servizio postale, come data di presentazione sarà valida quella del timbro postale. Le domande presentate oltre la scadenza saranno escluse.

Le domande, complete di ogni loro parte, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2020.

Il testo del bando ed i moduli di domanda sono reperibili anche sul sito Internet di ogni singolo Comune dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nonché sul sito Internet dell’Unione stessa: www.labassaromagna.it