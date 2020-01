Al teatro Alighieri di Ravenna successo per “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola 2020”

Il Concerto di Capodanno realizzato al teatro Alighieri di Ravenna, oltre al successo di pubblico, entusiasta per la coinvolgente esibizione della soprano Noreda Graves, ha totalizzato una raccolta di 1100 euro che saranno destinati al progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola 2020”.

Il progetto, promosso dal Tavolo delle Solidarietà con il coordinamento dell’assessorato ai Servizi sociali per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato, ha la finalità di ridurre il divario sociale tra le famiglie e permettere alle bambine e ai bambini di affrontare l’impegno scolastico con maggiore serenità.

Il progetto si avvale della preziosa collaborazione delle associazioni: Arci associazione Genitori, Auser Volontariato Ravenna, Avvocato di Strada, Casa delle Donne, Centro di Ascolto Caritas, Croce Rossa Italiana, Comitato Cittadino Antidroga, R.C. Mistral Protezione Civile, Punto d’Incontro Francescano, Progetto Uomo, Rompere il Silenzio.

La prima parte del progetto si realizza nel mese di giugno al termine dell’anno scolastico, quando le famiglie sono invitate a lasciare a scuola zaini e grembiuli che non verranno più utilizzati. Zaini e grembiuli vengono ritirati dai volontari che provvedono al lavaggio, sistemazione e stiratura dei grembiuli.

L’ultimo sabato di agosto e il primo sabato di settembre nei principali supermercati della città e di diverse frazioni del forese i volontari effettuano la raccolta del materiale di cancelleria, che poi viene inventariato e preparato per la distribuzione secondo criteri basati sul tipo di scuola e classe frequentata, al termine i volontari procedono alla distribuzione alle famiglie segnalate dai servizi sociali.

Risultati 2019

Per quanto riguarda la città è stato consegnato materiale didattico a 167 famiglie per un totale di 312 bambini/e e ragazzi/e di cui 172 delle scuole elementari, 83 delle scuole medie inferiori e 57 delle scuole superiori; nel forese il materiale raccolto ha raggiunto 46 famiglie per un totale di 92 tra bambini/e e ragazzi/e. Il totale complessivo degli studenti riforniti è di 404. Sono stati consegnati circa 145 grembiuli e 107 zaini tra raccolti e acquistati.