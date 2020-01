Pd di Cervia organizza incontro sulle politiche socio-sanitario in Emilia Romagna

Sabato 11 gennaio, alle ore 10, a Cervia, nella sala della Palazzina in via XXV Aprile, n.11, si terrà un incontro pubblico sul tema “Serenità nel momento del bisogno: come garantirla. Le politiche sociali in Emilia-Romagna”. “In un momento in cui i cittadini percepiscono paura ed incertezza – scrivono dal Partito Democratico di Cervia – vogliamo rivendicare le buone politiche della Regione Emilia-Romagna, in ambito sociale, oltre che sanitario, che garantiscono sostegno e sicurezze. Il Pd rilancia un programma per un futuro in cui le persone più fragili e bisognose continuino ad avere una comunità che sappia prendersi cura di loro.”

“La Regione Emilia-Romagna – continuano dal Pd – investe importanti risorse in ambito socio-sanitario, ma soprattutto affronta la sfida di proporre innovazione nelle risposte a nuovi bisogni, coinvolgendo gli enti locali e le parti sociali, con una visione a lungo termine. Numerosi interventi tracceranno un quadro dell’esistente, guardando al futuro”.

Saranno presenti Manuela Rontini e Andrea Corsini, candidati al Consiglio regionale dell’Emilia Romagna, nella lista del Partito democratico. Sarà lasciato ampio spazio all’ascolto del pubblico presente. Al dibattito seguirà un brindisi.