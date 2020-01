Welfare, servizi educativi, non autosufficienza, se parla a Massa Lombarda con la candidata Pd Mirella Dalfiume

Si terrà domenica 12 gennaio, alle ore 10,00 alla Festa Invernale di Fruges, Circolo Calamelli, Sala Club 91 d Via Pescatori, 1, a Massa Lombarda, l’incontro dal titolo “Welfare, servizi educativi, non autosufficienza. Le sfide per ridurre le disuguaglianze e contrastare la violenza”. Intervengono Livia Turco, già parlamentare e Ministra per la solidarietà sociale e Carolina Ghiselli, vicesindaco con delega ai servizi sociali del Comune di Massa Lombarda.

“I cambiamenti demografici e sociali, a partire dall’invecchiamento della popolazione e dalla diversificazione dei bisogni, non ci consentono di stare fermi sui risultati raggiunti. Centralità della persona, prossimità e accessibilità dei servizi, richiedono nuove sfide, governance pubblica ma anche integrazione e innovazione.” afferma la candidata PD al consiglio regionale dell’Emilia-Romagna Mirella Dalfiume, che chiuderà questo incontro.