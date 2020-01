Le Sardine di Ravenna si preparano alla manifestazione di Bologna e si trovano a Castel Bolognese

Pif, Subsonica, Afterhours, Willie Peyote, Rumba de Bodas, Vasco Brondi, Altre di B e altri ancora: si allarga il novero dei protagonisti della manifestazione nazionale delle Sardine in programma a Bologna in Piazza VIII Agosto domenica 19 gennaio a partire dalle ore 15.00. La manifestazione reca come titolo “Bentornati in mare aperto” e così, a una settimana esatta dal voto per le elezioni regionali del 26 gennaio, le Sardine provano a dare un’altra scossa alle coscienze degli elettori per portarli al seggio con lo scopo – più volte dichiarato dagli organizzatori – di battere nelle urne la Lega e Salvini. Anche le Sardine di Ravenna si stanno organizzando per andare a Bologna e qualcuno propone sulla pagina Facebook di ritrovarsi alla stazione di Ravenna con tanti simboli delle sardine da portare in gruppo in piazza a Bologna. Continuano intanto le iniziative delle Sardine in molte località: oggi domenica 12 gennaio è in programma un incontro a Castel Bolognese in Piazza Fanti. Si tratta del quarto appuntamento nel ravennate dopo quelli di Ravenna (5 dicembre), Faenza (4 gennaio) e Lugo (5 gennaio).