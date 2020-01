Tanti appuntamenti al Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina

Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina organizza per i programmi infanzia e adolescenza diversi programmi che riportiamo di seguito.

• Per mamme e papà appena nati e i loro bimbi (0/1 anno)

13 Gennaio 2020 dalle 10.00 alle 12.00 – Iscrizione obbligatoria

“Prevenzione degli incidenti e primo soccorso al neonato”

con Maria Luisa Fiumana, Pediatra

presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza

20 Gennaio 2020 dalle 10.00 alle 12.00

“I primi distacchi dal mio bambino: come affrontare le prime esperienze di separazione”

Con Annalisa Tartagni, Pedagogista del Centro per le famiglie

presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza

27 Gennaio 2020 dalle 10.00 alle 12.00

” Il nido e gli altri servizi educativi: come funzionano e che cosa offrono al bambino e alla sua famiglia”

Con la Coordinatrice pedagogica del servizio infanzia URF

presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza

• Spazio Gioco (0-3anni)

Sarà possibile giocare con Nello l’Asinello tutti i lunedì dalle 16 alle 18 in uno spazio allestito per giocare liberamente e fare nuove esperienze.

Ricomincia lunedì 13 gennaio presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza

• L’Atelier dei piccoli ecologisti (3-6 anni)

Venerdì 17 gennaio dalle 16,30 – Iscrizione obbligatoria

“Il Viaggio di un semino”

Laboratorio rivolto a bimbi e genitori per sperimentare una creatività sostenibile.

Presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza

Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina organizza per lo SPECIALE ADOLESCENZA:

• Gruppi di parola per figli di genitori separati

Per ragazzi dai 12 ai 16 anni

Mercoledì 15, 22 e 29 Gennaio, 5 Febbraio 2020

Dalle 17 alle 19

Il gruppo di parola è un’esperienza di gruppo per ragazze/i che vivono la separazione o il divorzio dei genitori. Accompagnati da professionisti esperti potranno esprimere liberamente le proprie emozioni, dubbi e difficoltà che stanno vivendo.

Conducono: Dott.ssa Bacchilega, mediatrice familiare e Dott. Albertini, psicologo e psicoterapeuta.

Iscrizione obbligatoria all’intero percorso. È necessario il consenso di entrambi i genitori.

• Incontri con genitori per figli DSA

Giovedì 23 gennaio dalle 20 ultimo incontro del ciclo dal titolo “Genitori DSA a confronto”

A cura dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) in collaborazione con l’Associazione STRATEGICAmente Insieme

Presso il Centro per le Famiglie in via S. Giovanni Bosco, 1 – 2 Piano -Faenza.