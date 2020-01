Ravenna. Cisl FP Romagna organizza corso in preparazione al concorso per Istruttore Direttivo di Vigilanza

In preparazione al concorso che prevede 18 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza (Ispettore di PL) categoria D livello economico D1 a tempo indeterminato bandito dal Comune di Ravenna, la Cisl FP Romagna organizza un corso in preparazione al concorso presso la sede Cisl di Ravenna.

Trattandosi di una selezione che riveste particolare interesse, la Cisl FP Romagna ha programmato a partire dal mese di Gennaio, in giorni e orari che verranno in seguito comunicati, un percorso formativo in preparazione al concorso con docenti esperti nelle materie inerenti le prove selettive e con predisposizione di apposito materiale didattico.

Gli argomenti del corso, illustrati da docenti di comprovata esperienza nel settore, verteranno sulle principali materie previste dal bando. Il calendario delle lezioni verrà divulgato non appena ne sarà ultimata la definizione in accordo con i relatori.