Ravenna. L’Associazione il Quadrifoglio organizza un corso intensivo LIS Lingua dei segni

CORSO INTENSIVO LIS /LINGUA DEI SEGNI 1° LIVELLO RAVENNA– MARZO 2020

L’Associazione il Quadrifoglio, associazione culturale e sportiva impegnata nella promozione dello sport e della cultura per persone affette da disabilità e attiva sull’intero territorio Romagnolo, in collaborazione con ASD Quadrifoglio Sport Ravenna, organizza, a partire dal mese di marzo 2020, un Corso Intensivo LIS/Lingua dei segni di Primo Livello.

Il corso con il Patrocinio della Regione Emilia- Romagna è finalizzato a far conoscere la cultura e la lingua della comunità sorda e a fornire agli allievi competenze tecniche e strutturali della comunicazione visivo-spaziale attraverso un’adeguata formazione.

I partecipanti al corso saranno in grado di interagire, comunicare con persone sorde sul posto di lavoro o in qualsiasi ambito della vita quotidiana.

Al termine del corso i partecipanti, se lo vorranno, potranno intraprendere due diversi percorsi professionali: quello di assistente alla comunicazione oppure quello di interprete.

Lo scopo è di favorire una migliore integrazione sociale e culturale in ambito familiare, educativo, scolastico e professionale.

Le lezioni prevedono 3 incontri settimanali il venerdì dalle 18.00 alle 20.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e la domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

La frequenza è obbligatoria.

E’ consentito un numero massimo di assenze pari al 30 % del totale delle ore.

L’inizio del corso, che si terrà a Ravenna è previsto per marzo 2020. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti.

Il corso è aperto a cittadini italiani e stranieri. Coloro che sono interessati potranno presentare domanda di iscrizione entro il 29/02/2020.

Per ulteriori informazioni sul corso è possibile contattare via e mail la segreteria all’indirizzo ilquadrifoglio.ravenna@gmail.com oppure telefonare al numero 3478844618 Carla Ciottti. (Presidente Associazione il Quadrifoglio)