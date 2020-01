“Amore Bestiale”: a Ravenna arriva la cena vegan benefit in favore del rifugio per animali

L’associazione C.L.A.M.A. invita a partecipare alla cena vegan benefit in favore del rifugio Amore Bestiale, presso il ristorante Amaranto in Via Mura di san Vitale 10, a Ravenna, il 22 gennaio dalle 19,30.

Grazie ai fondi raccolti si potranno aiutare i tanti animali che hanno trovato nel Rifugio salvezza e pace.

Costo della cena a buffet: 20 Euro.

Info e prenotazioni: 328 7012347, 0544202293