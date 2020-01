Rassegnato a morire, rinasce con le cure dei volontari: la storia a lieto fine del micio Clementino

La storia a lieto fine del micio Clementino è raccontata sulla pagina Facebook dell’Infermeria Felina Enpa di Bizzuno: arrivato due mesi fa in condizioni disastrose, riportano i volontari, il gatto non camminava nemmeno più perché non ne aveva le forze, non mangiava, stava rannicchiato tutto il giorno immobile “come se sapesse che il suo destino era già stato segnato”.

Poi…Poi, raccontano, “abbiamo iniziato con diverse terapie, e di sicuro ci avrà odiato tra pastiglie, siringhe e alimentazione forzata”. Ma il micio, sotto le amorevoli cure dei volontari che con pazienza e dedizione non si sono arresi, ha pian piano iniziato a reagire, a prendere forze e ad alimentarsi in autonomia. E oggi? “Oggi sta meglio, ed è appena stato adottato da due splendidi ragazzi. Sembra proprio un altro gatto!”