Nuova assemblea pubblica del Consiglio di zona di Pinarella e Tagliata

È in programma domani sera, 22 gennaio, l’assemblea pubblica organizzata dal Consiglio di zona n. 7 Pinarella e Tagliata. L’incontro si svolgerà alla Scuola Primaria Grazia Deledda, in via Pinarella 191, alle ore 20.30.

Di seguito l’ordine del giorno:

– Comunicazioni del Cdz e al Cdz;

– Confronto sulle necessità del territorio;

– Varie ed eventuali.