A Massa Lombarda torna “Mattoncini in Massa”: un’esposizione della città creata con i Lego

Dopo il successo del 2019, torna “Mattoncini in Massa”. L’esposizione della città creata con i mattoncini più famosi al mondo è aperta nella Sala Zaccaria Facchini di Massa Lombarda (via Saffi 4) da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, in occasione delle celebrazioni per il patrono San Paolo dei Segni. Tra le novità di quest’anno c’è il concorso “La casa che vorrei”, aperto a tutti i bambini. I partecipanti potranno costruire una casa con i mattoncini e al termine con tutte le creazioni verrà realizzata una città. Le opere più originali saranno premiate domenica 26 gennaio alle 18. Nella stessa giornata, dalle 14, ci saranno animazioni e giochi per bambini.

“Mattoncini in Massa” è aperta il 24 gennaio dalle 14 alle 19 e il 25 e 26 gennaio dalle 10 alle 19. Durante gli orari di apertura della mostra è possibile giocare con mattoncini sfusi. L’iniziativa è a cura di Avis con la collaborazione del Comune di Massa Lombarda. Per ulteriori informazioni contattare il numero 340 2320902 (Daniele), scrivere alla mail mattoncini4fun@gmail.com o visitare la pagina Facebook “Mattoncini in Massa”.