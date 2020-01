Bagnacavallo. Orario straordinario di apertura in occasione delle Elezioni Regionali

In occasione delle Elezioni Regionali di domenica 26 gennaio 2020 l’Ufficio Elettorale Comunale di Bagnacavallo osserverà il seguente orario straordinario di apertura: venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2020 dalle 9 alle 18; domenica 26 gennaio dalle 7 alle 23.

In questi orari, oltre a poter richiedere qualsiasi informazione sulle consultazioni, sarà possibile ritirare le tessere elettorali non ricevute al proprio domicilio o eventuali duplicati.

Va ricordato che gli elettori che hanno lasciato la vecchia tessera elettorale completa ai seggi in occasione di precedenti consultazioni troveranno la nuova direttamente al seggio e non dovranno perciò andare in Comune per il ritiro. Grazie alla collaborazione dei presidenti di seggio, anche quest’anno gli elettori che avranno ultimato gli spazi dopo il voto potranno, se vorranno, lasciare la tessera completa ai presidenti così da ritrovarla sempre al seggio in occasione della prossima consultazione.