La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo n.30, fino al 4 febbraio prossimo, una mostra su “Gente al lavoro”, esposizione di opere fotografiche dell’artista Franco Ferretti, residente a Conselice.

L’esposizione ospitata dalla Cassa mostra un percorso fotografico attraverso le botteghe e le officine del paese e oltre: uno sguardo ravvicinato alle arti e ai mestieri, ad amici e conoscenti intenti nelle loro attività quotidiane.

L’intento non è solo quello di fare conoscere le realtà lavorative conselicesi e dei dintorni, ma soprattutto quello di fare emergere la passione e l’amore che in esse gli uomini e le donne riversano ogni giorno, con grande dignità e fierezza. Un microcosmo da scoprire e verso il quale indirizzare i nostri sguardi sempre più veloci e fuggitivi.

Franco Ferretti, fotografo per passione, da quando era adolescente, pratica la fotografia in tutti i suoi aspetti, prediligendo i reportage di viaggio. Ha collaborato all’interno delle scuole con un progetto di avvicinamento alla fotografia per i ragazzi. E’impegnato a documentare quotidianamente il territorio e in particolare la sua gente.

Ha attivato anche una collaborazione con l’Università Aperta di Imola e con varie Biblioteche e Associazioni del territorio.