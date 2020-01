Ritorna la Sagra del Cardo Dolce di Cervia con musica, stand gastronomici e novità

Sabatao 25 e domenica 26 gennaio ritorna la Sagra del Cardo Dolce di Cervia, giunta alla sua 4^ edizione. Novità di quest’anno, informano gli organizzatori, è la gastronomia gestita direttamente dal produttore del Cardo di Cervia, Giuseppe Fiori, che con il suo chef proporrà i piatti tipici romagnoli a base del Cardo Dolce di Cervia. Lo stand gastronomico al coperto sarà allestito in piazzetta Pisacane: qui si potranno degustare e acquistare le svariate specialità realizzate con l’ingrediente principe della sagra, che quest’anno si arricchiscono anche con il “Miele al Cardo”. Non mancherà la musica con due appuntamenti in programma:

sabato 25 gennaio esibizione del gruppo Barchè “Musica Romagnola Rock”, dalle 14:30 alle 16:30, e domenica 26 gennaio LU VA JU, che accompagnerà la sagra dalle 11 fino a sera con le imitazioni di Vasco Rossi e il Karaoke.

Nel pomeriggio di domenica saranno presenti il sindaco, il vice sindaco di Cervia e il presidente del Parco delle Saline, che sanciscono i 3 anni di collaborazione col Cardo di Cervia. Si ricorda anche la collaborazione con “Acqua di Cervia”, il profumo dedicato a Cervia, disponibile all’acquisto durante la sagra.