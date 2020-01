L’arcivescovo di Ravenna e Cervia in visita pastorale alla concattedrale S. Maria Assunta a Cervia

Da Lunedì 27 gennaio al 2 febbraio l’Arcivescovo di Ravenna – Cervia, Mons. Lorenzo Ghizzoni, sarà in Visita Pastorale alla Parrocchia Concattedrale “S. Maria Assunta” in Cervia. Tra le ragioni della Visita pastorale vi è – come l’Arcivescovo ha affermato:

“il promuovere e condividere uno slancio missionario da parte di tutti noi battezzati, con le nostre specifiche vocazioni, proteso a far giungere a tutti la gioia del Vangelo come indicatoci dal Papa”.

Questo il programma:

Lunedì 27 gennaio

Ore 20, 30 : Incontro con i collaboratori laici in Vescovado

Mercoledì 29 gennaio

Ore 20, 30 – Assemblea pastorale pubblica al Cinema Sarti

Venerdì 31 Gennaio

Ore 20, 30 – Incontro con il Gruppo Scout Cervia 1(AGESCI) in Vescovado

Sabato 1 febbraio

Ore 20: 00 – incontro con il gruppo di Scuola di Cristianesimo in Vescovado

Domenica 2 febbraio

S. Messa parrocchiale alle ore 10:30

Ore 16:00: S. Messa presso Suore di Carità